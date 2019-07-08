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Свитолина - Мартич: онлайн видео трансляция

понедельник, 08 июля 2019, 08:19
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Сегодня, 8 июля, в четвертом круге Уимблдонского турнира первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с хорватской теннисисткой Петрой Мартич.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Свитолина - Мартич.

Начало матча - в 13:00.

Плеер с трансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

На сегодняшний день Свитолина занимает восьмую позицию в мировом рейтинге WTA, Мартич располагается на 24-м месте. Между собой будущие соперницы встречались уже четыре раза. Преимущество в личных встречах удерживает наша соотечественница - на счету украинской теннисистки три победы при одном поражении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный теннисист установил уникальный рекорд.

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