Сказка закончилась: Свитолина драматично уступила в полуфинале Уимблдона

11 июля лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале Уимблдона румынке Симоне Халеп.

Встреча завершилась победой соперницы Свитолиной со счетом 6:1, 6:3.

Первая ракетка Украины выглядела на корте куда слабее соперницы, но все же имела шансы на успех.

Если первая партия была проиграна без боя и Свитолина не взяла ни одной своей подачи, то во втором сете украинка попыталась навязать борьбу, но все равно уступила.

Как известно, наша соотечественница впервые в карьере дошла до стадии полуфинала турнира "Большого Шлема". За выход в 1/2 финала Свитолина заработала более 700 тысяч долларов. При этом Халеп за выход в финал уже гарантировано получит около 1,5 миллиона долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что юная украинка разгромила россиянку в четвертьфинале Уимблдона.