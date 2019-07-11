Украинский клуб усилился игроком из топ-чемпионата: фото

Львовские "Карпаты" продолжают активничать на трансферном рынке, подписав очередного новичка.

Как сообщает официальный сайт львовского коллектива, на правах аренды в "Карпаты" перебрался полузащитник римского "Лацио" Абукар Мохамед.

Арендное соглашение между итальянским и украинским клубами рассчитано на один год. Также у "Карпат" есть право выкупа футболиста.

Мохамеду всего 20 лет. В римский "Лацио" финский футболист перебрался в начале 2017 года. С тех пор он выступал за юношескую команду римского клуба.

По информации западной прессы, полузащитник несколько раз даже попадал в заявку "Лацио" на матчи национального первенства, но дебютировать в Серии А он пока не успел.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский полузащитник "Халадаша" Юрий Габовда отстранен от участия в товарищеском матче с "Краснодаром-2" за антироссийский пост в соцсетях.