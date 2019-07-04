Украинского футболиста наказали за антироссийский пост в соцсетях

Украинский полузащитник "Халадаша" Юрий Габовда отстранен от участия в товарищеском матче с "Краснодаром-2" за антироссийский пост в соцсетях.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Такое решение приняло руководство венгерского клуба. Габовда в свою очередь утверждает, что его аккаунт в Instagram был взломан.

"Наш клуб осуждает пост на странице Юрия Габовды в социальной сети. Футбол - это спорт, который вне политики. Габовда не сыграет завтра в товарищеском матче с "Краснодаром-2". Разумеется, мы спросили у Юрия об этом посте. Он ответил, что его аккаунт взломали", - сообщили в пресс-службе "Халадаша".

Напомним, ранее в Instagram Габовды появилась запись: "Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!".

30-летний Габовда выступает за "Халадаш" с 2018 года. Ранее он играл за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", "Гранит" (Микашевичи), "Динамо" (Минск), "Рух" (Винники) и венгерский "Балмазуйварош".

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист Олег Данченко сделал странное заявление об отношениях с Россией.