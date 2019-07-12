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ФИФА серьезно ужесточит наказания в футболе: подробности

пятница, 12 июля 2019, 13:44
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Международная федерация футбола (ФИФА) приняла серьезные изменения в свой кодекс, которые направлены на борьбу с расизмом.

Так, теперь минимальный срок дисквалификации за проявление расизма будет составлять не пять, а десять матчей.

Кроме того, арбитрам разрешено досрочно завершать матчи, если после двух предупреждений проявления расизма не прекращаются. В таком случае, виновная сторона будет получать техническое поражение.

Также за расизм будут дисквалифицировать стадионы, а клубы будут оштрафованы на 20 тысяч долларов.

"Изменив правила, касающиеся тем расизма и дискриминации, ФИФА выходит на передовую линию в борьбе с этой ужасной атакой на основные человеческие права", - говорится на сайте ФИФА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре рассказал о том, как сталкивался с проявлениями расизма, когда выступал в Украине за донецкий "Металлург".

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