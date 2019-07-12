Расстроена, но: Свитолина поделилась эмоциями после поражения на Уимблдоне

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина пообщалась с журналистами после поражения в полуфинале Уимблдона, в котором она уступила румынке Симоне Халеп.

По словам украинской спортсменки, она вынесла много положительных моментов после поражения и знает, над чем ей нужно работать дальше.

"Из этого турнира я могу вынести много положительных моментов. Если бы мне кто-то сказал, что я дойду до полуфинала Уимблдона, не уверена, что я бы поверила. Конечно, я расстроена, но есть много положительных моментов, много воспоминаний", - сказала она.

Свитолина добавила, что впереди у нее несколько дней отдыха, после чего она снова вернется к тренировкам. Также спортсменка призналась, что не набрала оптимальных кондиций на данный момент.

"Теперь у меня будет чуть больше времени. Я буду работать в тренажерном зале над своими ногами, чтобы сделать их взрывными, сделать их сильнее. Это один из тех моментов, на которых мне нужно сфокусироваться перед US Open", – добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что юная украинка разгромила россиянку в четвертьфинале Уимблдона.