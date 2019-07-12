Украинский нападающий забил два гола в матче Лиги Европы: опубликовано видео

Украинский нападающий казахстанского "Кайрата" Адеринсола Эсеола отметился дублем в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против боснийского клуба "Широки Бриег".

В первом тайме форвард реализовал выход один на один, а во второй половине успешно сыграл на добивании после своего же удара. Благодаря игре украинца "Кайрат" одержал победу со счетом 2:1.

28-летний Эсеола родился в Житомире в семье украинки и нигерийца. Является воспитанником житомирского "Полесья" и киевского "Арсенала". Выступал за киевские ЦСКА и "Динамо", итальянские "Виртус", "Хинтер Реджио", "Вибонезе Кальчо" и "Изолу-ди-Капо-Риццуто". Затем форвард вернулся в Украину и выступал за "Арсенал", "Десну", "Александрию" и "Звезду". Сыграл четыре матча за юношескую сборную Украины U17.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист перешел в топ-чемпионат Европы.