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Украинский футболист перешел в топ-чемпионат Европы: фото

пятница, 12 июля 2019, 09:23
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Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Шахов стал игроком итальянского клуба "Лечче", который в новом сезоне будет выступать в Серии А.

По словам футболиста, он принял решение покинуть греческий ПАОК из-за того, что хочет получить вызов в национальную команду.

Шахов считает, что чемпионат Италии - один из самых важных чемпионатов в мире.

"Возвращение в сборную Украины - одна из причин перехода. Чтобы выступать в Италии и быть более заметным для ее наставника Андрея Шевченко, который следит за Серией А", - сказал бывший футболист "Днепра".

Контракт Шахова с итальянским клубом рассчитан на два года с правом продления еще на один.

В прошлом сезоне украинец стал чемпионом Греции в составе ПАОКа, а также выиграл Кубок Греции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский клуб усилился игроком из топ-чемпионата.

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