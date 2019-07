69-летний экс-форвард сборной Германии повторил свой чудо-гол: опубликовано видео

Легендарный немецкий футболист Клаус Фишер в возрасте 69 лет показал, что не забыл, как играть в футбол.

В одном из популярных телешоу бывший игрок сборной Германии повторил свой знаменитый удар "ножницами", которым он забивал во время профессиональных выступлений. Его голы, забитые в 1975, 1979 и 1982 годах признавались голами года в Германии.

При этом Фишер заявил, что передает эстафету звезде сборной Англии Гари Линекеру, который славился также ударами через себя.

Линекер, который сейчас работает футбольным экспертом, уже успел ответить на предложение Фишера и пообещал, что повторит один из своих красивых мячей.

Фишер является вторым бомбардиром в истории чемпионата Германии. На его счету 268 взятий ворот. По этому показателю он уступает только Герду Мюллеру, который расписывался в воротах соперника 365 раз.

This is absolutely nuts. The Germans have got 69-year-old Klaus Fischer (an ex-pro and now a TV pundit) smacking in overhead kicks live on the telly. @GaryLineker could never. pic.twitter.com/5kVpQDHxXS