Знаменитый английский форвард объявил о завершении карьеры: видео

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч объявил о завершении карьеры футболиста.

Об этом форвард сообщил в Twitter.

"После длительных размышлений я принял решение завершить карьеру футболиста. Этот прекрасный вид спорта дал мне все. Я благодарен каждому, кто помог мне стать футболистом и быть им на протяжении долгого времени.

Если бы в мои 17 лет мне сказали, что я сыграю на чемпионатах мира, в финале Лиги чемпионов, выиграю Кубок Англии и забью 100 голов в АПЛ, то я бы не поверил. Это была мечта, которая стала явью", - написал Крауч.

38-летний Крауч c ростом 201 см запомнился фанатам своими невероятно сложными по исполнению голами, а также их празднованием в стиле танца робота. За свою карьеру форвард выступал за "Тоттенхэм", "КПР", "Портсмут", "Астон Виллу", "Норвич", "Саутгемптон", "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Бернли". За сборную Англии форвард сыграл 42 матча и забил 22 гола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный голландец Арьен Роббен завершил карьеру.