Известный журналист жестко раскритиковал украинский футбол

Известный журналист Евгений Гресь прокомментировал поздний старт нового сезона в чемпионате Украины.

Своими мыслями он поделился в Facebook.

"Футбол не для зрителя... Уверен, что большинство украинских клубов с удовольствием стартовало бы уже в эту субботу, но это большинство в нашем футболе вообще не имеет никакого авторитета, поэтому у них, наверное, и нет болельщиков на стадионах. Будут играть в декабре и в феврале", - написал Гресь.

Журналист привел в пример чемпионаты европейских стран со схожими с Украиной климатом, где новый сезон уже стартовал. По его словам, за границей уважают футбольных болельщиков и сами клубы, так как играют в теплое время.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Динамо в упорном матче сыграло вничью с английским клубом.