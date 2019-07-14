Джокович - Федерер: полный видеообзор финала Уимблдона

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в финальном поединке Уимблдона обыграл швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

Матч продлился все пять партий. Продолжительность поединка составила почти пять часов - 4 часа 55 минут.

Соперники по очереди выигрывали сеты, а в решающей партии было применено нововведение. При счете 12:12 был сыгран решающий тай-брейк, на котором удача сопутствовала Джоковичу.

Сербский теннисист защитил свой прошлогодний титул и выиграл турнир в пятый раз в своей карьере.

Стоит отметить, что нынешний финал стал самым продолжительный решающим поединком в истории Уимблдона. Прежнее достижение составляло 4 часа 48 минут. В 2008 году испанец Рафаэль Надаль обыграл Федерера со счетом 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 17-летняя украинка Снигур выиграла Уимблдонский турнир.