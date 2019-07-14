RU  UA  EN

понедельник, 15 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Спорт

Новости

14 июля

23:59
Глава отделения партии Зеленского признал свою вину в смертельном ДТП под Полтавой
23:42
Джокович - Федерер: полный видеообзор финала Уимблдона
23:32
В Одессе на пляж сошел оползень: спасатели ищут пострадавших, фото
23:04
В России рассказали, способен ли Путин отдать власть мирным путем
22:31
"Высокий сезон": в сети высмеяли "аншлаг" на пляжах в Крыму, фото
22:02
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детьми: опубликованы фото
21:34
В России перевернулся автобус с пассажирами: фото и подробности смертельного ДТП
21:09
Джокович победил Федерера в фантастическом финале Уимблдона
21:03
Порошенко неожиданно назвал возможную дату освобождения пленных моряков
20:31
В Европе разбился самолет с парашютистами: множество погибших
20:30
Джокович - Федерер - 3-2: результат финала Уимблдона
19:59
Избил и ограбил: жестокое нападение на женщину в Киеве попало на видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Джокович - Федерер: полный видеообзор финала Уимблдона

воскресенье, 14 июля 2019, 23:42
переглянути новину українською
Фото: twitter.com/wimbledon

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в финальном поединке Уимблдона обыграл швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

Матч продлился все пять партий. Продолжительность поединка составила почти пять часов - 4 часа 55 минут.

Соперники по очереди выигрывали сеты, а в решающей партии было применено нововведение. При счете 12:12 был сыгран решающий тай-брейк, на котором удача сопутствовала Джоковичу.

Сербский теннисист защитил свой прошлогодний титул и выиграл турнир в пятый раз в своей карьере.

Стоит отметить, что нынешний финал стал самым продолжительный решающим поединком в истории Уимблдона. Прежнее достижение составляло 4 часа 48 минут. В 2008 году испанец Рафаэль Надаль обыграл Федерера со счетом 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 17-летняя украинка Снигур выиграла Уимблдонский турнир.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: