Джокович победил Федерера в фантастическом финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович в финальном поединке Уимблдона обыграл в пяти партиях швейцарца Роджера Федерера и стал победителем главного турнира из серии Grand Slam.

В первом сете ни одному из соперников не удалось взять подачу оппонента и он дошел до тай-брейка, который выиграл Джокович. Во второй партии Федерер был намного сильнее, сделал три брейка, разгромив Джоковича со счетом 6:1.

Третий сет повторил сценарий первой партии. Вновь тай-брейк, который вновь выиграл Джокович. В середине 4-го сета Федерер дважды взял подачу соперника, и хотя Джокович затем сделал один брейк, швейцарец довел партию до победы.

Решающая партия превратилась в настоящий триллер. При счете 3:2 Джокович выиграл подачу Федерера и ушел в отрыв. Впрочем, швейцарец не сдался и сразу же сделал обратный брейк, а затем сравнял счет. При счете 7:7 брейк удался уже Федереру. Швейцарец подавал на матч и имел двойной матчбол, но Джокович сумел сравнять счет. При счете 12:12 по новым правилам был назначен тай-брейк, который вновь выиграл Джокович.

ДЖОКОВИЧ - ФЕДЕРЕР: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Для сербского теннисиста победа на Уимблдоне стала второй подряд и пятой в карьере.

Новак Джокович (Сербия) - Роджер Федерер - 3:2 (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12)

Ранее "Апостроф" сообщал, что Федерер выиграл теннисное "классико" в полуфинале Уимблдона.