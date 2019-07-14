Легендарный футболист объявил о страшной проблеме со здоровьем

Известный в прошлом югославский и сербский футболист Синиша Михайлович, который ныне возглавляет итальянскую "Болонью", рассказал о имеющихся у него серьезных проблемах со здоровьем.

Слова Михайловича приводит Football Italia.

"Я собирался провести эту пресс-конференцию немногим позже. Сперва я хотел рассказать о том, что у меня лейкемия, команде, но некоторые не уважают такие желания людей, и ради роста тиража сделали эту информацию достоянием общественности.

Мне предстоит долгое и сложное лечение, но я не собираюсь опускать руки и уверен, что смогу выиграть эту войну. За последние дни я получил 600-700 сообщений с выражением поддержки и уверенности, что я смогу победить. Я просто не могу разочаровать всех этих людей, мою команду, клуб, всех тех, кто в меня верит", - сказал Михайлович.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый английский форвард объявил о завершении карьеры.