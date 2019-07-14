Лидеру сборной Украины устроили неожиданное приветствие в Китае: видео

Личные фанаты вингера сборной Украины и "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко устроили неожиданное приветствие своему кумиру во время его визита в Китай.

Футболист в составе своего клуба отправился в Поднебесную для подготовки к новому сезону. По прибытию в отель, где должна была расположиться команда Ярмоленко, нашего соотечественника встретили персональные фанаты. Некоторые из них держали в руках футболки сборной Украины.

Напомним, в "Вест Хэм" Ярмоленко перешел летом прошлого года. За украинского вингера лондонский клуб заплатил дортмундской "Боруссии" 20 миллионов евро. Также футболист выступал за "Десну" (Чернигов) и киевское "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из топ-футболистов Украины определился с новым клубом.