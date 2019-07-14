Один из топ-футболистов Украины определился с новым клубом

Вингер немецкого "Шальке-04" и сборной Украины Евгений Коноплянка продолжит карьеру в турецком "Фенербахче".

Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, немецкий и турецкий клубы уже согласовали вопрос о переходе украинского футболиста. Сам Коноплянка также договорился с "Фенербахче" по условиям личного контракта. В новом клубе 29-летний вингер будет получать порядка 2 миллионов евро в год. Это в два раза меньше, нежели игрок получал в "Шальке-04". Трансфер украинца будет стоить турецкому клубу 2,5 миллиона евро.

Официально игроком "Фенербахче" Коноплянка будет представлен уже на следующей неделе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный журналист жестко раскритиковал украинский футбол.