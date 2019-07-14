Украинская чемпионка Уимблдона сделала неожиданное заявление после исторической победы

Победительница юниорского Уимблдона среди девушек Дарья Снигур сделала неожиданное заявление после своей исторической победы.

Слова 17-летней теннисистки приводит "Большой теннис Украины".

"Я не буду выступать на юниорском US Open. Я заканчиваю юниорскую карьеру здесь. Я хочу играть на профессиональном уровне. Что касается целей на этот год, то их у меня нет", - заявила Снигур.

Также украинка рассказала, что сильно волновалась во время финального матча с американкой Алексой Ноэль. По словам Снигур, стиль ее соперницы по решающему матчу на Уимблдоне оказался неудобным для нее. Но, как отметила наша соотечественница, другого выбора как противостоять американке у нее не было.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 19-летняя украинка вышла в финал престижного теннисного турнира.