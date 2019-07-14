Украинская теннисистка стала победительницей престижного турнира

Украинская теннисистка Катарина Завацкая обыграла норвежку Ульрикке Эйкери в финале турнира из серии ITF, который состоялся во французском Контрексевиле.

В первом сете теннисистки выдали целую серию брейков, но Завацкая все-таки взяла на одну подачу соперницы больше и выиграла первый сет. Во второй партии Завацкая и Эйкери еще чаще выигрывали подачи друг друга, но успех вновь сопутствовал украинке.

Ульрикке Эйкери (Норвегия) - Катарина Завацкая (Украина) - 4:6, 4:6

19-летняя Завацкая выиграла свой шестой турнир в карьере и второй в этом году. В данный момент она занимает 196 место в рейтинге WTA, но благодаря успеху во Франции наверняка улучшит свои позиции.

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