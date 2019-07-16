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Некуда девать миллиарды: соцсети бурно обсуждают олимпийский проект Зеленского

вторник, 16 июля 2019, 13:34
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В социальных сетях бурно обсуждают встречу президента Украины Владимира Зеленского с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой. На ней глава государства поручил разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины
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Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины
1 / 1
Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины
1 / 1
Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины
1 / 1
Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины
1 / 1
Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины
1 / 1
Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины
1 / 1
Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины
1 / 1
Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины
1 / 1
Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины
1 / 1

Сам президент по этому поводу сказал: "Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными. Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь".

Вот так на эту новость отреагировали пользователи в Twitter:

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины отказалась от поездки в Россию на чемпионат мира.

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