Некуда девать миллиарды: соцсети бурно обсуждают олимпийский проект Зеленского

В социальных сетях бурно обсуждают встречу президента Украины Владимира Зеленского с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой. На ней глава государства поручил разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины 1 / 1 Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины 1 / 1 Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины 1 / 1 Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины 1 / 1 Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины 1 / 1 Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины 1 / 1 Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины 1 / 1 Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины 1 / 1 Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины 1 / 1 Посещение Президентом Украины Государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Сайт президента Украины 1 / 1

Сам президент по этому поводу сказал: "Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными. Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь".

Вот так на эту новость отреагировали пользователи в Twitter:

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины отказалась от поездки в Россию на чемпионат мира.