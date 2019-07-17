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Лучшая теннисистка Украины засветилась в Киеве со своим бойфрендом: фото

среда, 17 июля 2019, 14:21
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина прилетела в Киев вместе со своим бойфрендом французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Пара разместила фото с Майдана в своем совместном аккаунте в Instagram

"Привет из Киева", - написали влюбленные.

Приезд теннисистов в столицу Украины восхитил пользователей сети.

"Ура, Монфис наконец-то в Киеве побывает", "Купи Гаэлю вишиванку Еліна, его пойдет", "Монфис, заезжай в Запорожье, примем хлебом, солью", "Шикарный вид", "Юхууу, welcome to Kyiv", "Борщ уже кушал?", "Wow! Привет лучшая!", "Вы лучшие. Почему вы не сказали,что вы будете в центре Киева? Мы бы приехали на вас хоть посмотреть", "Гаэль, ты счастливчик. Она особенная", "Элинка Малинка", "Сало кушал, горилку пил))?", "Ребята вы крутые", "Приветствуем в Киеве", "Как Монфису Киев", "Вы оба выглядите такими счастливыми", - пишут пользователи.

Напомним, что Свитолина на недавно завершившемся Уимблдоне дошла до полуфинала. Монфис выступил на английском турнире неудачно, вылетев в первом круге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 19-летняя украинка совершила сумасшедший скачок в рейтинге лучших теннисисток мира.

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