Малиновский вошел в топ самых высокооплачиваемых футболистов "Аталанты": названа сумма

Журналисты разузнали детали контракта игрока сборной Украины Руслана Малиновского с итальянской "Аталантой".

Выяснилось, что наш соотечественник будет зарабатывать в новом клубе 1 миллион евро за сезон. Кроме того, в контракте футболиста прописаны различные бонусы. Так, если он сыграет в стартовом составе в половине матчей сезона, то за каждую следующую проведенную игру ему будут начислять еще по 5 процентов от зарплаты.

По размеру зарплаты Малиновский стал третьим игроком клуба. Больше него в итальянской "Аталанте" получают лишь Алехандро Гомес - 1,6 миллионов евро и Дувана Сапата - 1,5 миллиона евро.

Также известно, что Малиновский стал третьим в списке самых дорогих трансферов украинцев в Европе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезде сборной Украины устроили теплый прием в новом клубе.