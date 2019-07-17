Звезде сборной Украины устроили теплый прием в новом клубе: фото

Хавбек сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский провел дебютную тренировку за новую команду.

Фотографии с занятий украинского футболиста опубликовал официальный Twitter итальянского коллектива.

По снимкам видно, что Малиновский успел пообщаться с болельщиками "Аталанты".

"Рад присоединиться к этому клубу с невероятными болельщиками. Команда хорошо выступила в прошлом сезоне, и я постараюсь помочь ей выступить еще лучше в следующем сезоне. Надеюсь, все будет отлично.

Думаю, это шаг вперед для меня. "Аталанта" - топ-клуб в Италии, в следующем сезоне мы постараемся добиться высоких целей. У нас отличная команда, здесь прекрасный город и хорошие условия для тренировок и восстановления. Постараюсь показать все, на что способен и дать команде максимум", - сказал он после тренировки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших клубов Украины подписал сразу четыре новичка.