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Президент бегал с автоматом: уроженец Донбасса рассказал о договорных матчах в Украине

среда, 17 июля 2019, 15:10
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Бывший игрок луганской "Зари" Эдуард Мор рассказал о договорных матчах в чемпионате Украины.

Слова Мора приводит Sportbox.

"В Первой лиге в Украине поначалу такое было сплошь и рядом. Договорняки были нормальной практикой. И стимулировали, и подкупали. В открытую могли сказать: "У нас есть деньги. Мы хотим победить. Готовы дать вот такую сумму. Если вы откажетесь, отдадим ее судье", - сказал Мор.

Также экс-футболист рассказал историю о том, как на поле выбегал президент клуба с автоматом в руках.

"Помню, в одном матче лишних минут 15 переиграли. Футболист уже кое-как падает в штрафной, хотя рядом с ним никого не было, арбитр при всем желании не может дать пенальти. В этот момент на поле выбегает президент клуба с автоматом и требует, чтобы тот назначил 11-метровый. Зрители смеются, мы уже расходимся. Ничего не сделаешь, живыми хочется остаться. Не знаю, что потом с этим президентом сделали", - добавил Мор.

41-летний Мор является уроженцем Донецкой области. Футбольное образование получил в луганском спортинтернате. Выступал за северодонецкий "Химик", луганскую "Зарю", московский "Спартак", раменский "Сатурн", новороссийский "Черноморец", луцкую "Волынь", "Орел", "Химки", московское "Торпедо", "Витебск", а также владивостокскую "Луч-Энергию". В 2016 году основал Академию любительского футбола Э. Мора. Получил российское гражданство и провел пять матчей за олимпийскую сборную России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском футболе разгорелся громкий скандал с договорняками.

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