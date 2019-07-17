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Свитолина похвасталась стройными ножками на отдыхе в Одессе: фото

среда, 17 июля 2019, 18:58
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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает наслаждаться отпуском, который она проводит у себя на родине.

На своей странице в Instagram известная спортсменка опубликовала фотографию с отдыха. Сейчас она находится в Одессе, где поселилась в одном из городских отелей.

"Под украинским солнышком", - подписала новую публикацию седьмая ракетка мира.

Напомним, что вместе со Свитолиной в Украину прибыл и ее бойфренд - известный французский теннисист Гаэль Монфис. Вместе с ним она побывала в Киеве. Поехал ли возлюбленный украинки в Одессу вместе с ней - пока неизвестно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина и Монфис выложили селфи с Майдана Незалежности. Снимок был опубликован на общем аккаунте пары в Instagram.

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