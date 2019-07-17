Украинские легкоатлетки завоевали медали на престижном турнире в Италии

Украинские легкоатлетки Ирина Геращенко и Ольга Ляховая завоевали серебряные медали на турнире в итальянском городе Падуя.

Ляховая стала второй в забеге на 800 метров. Украинка преодолела дистанцию за 2:01.16 мин и уступила только кенийке Юнис Сум. Данный результат Ляховой оказался почти на секунду хуже ее лучшего показателя в 2019 году. В июне украинская легкоатлетка пробежала 800 метров за 2:00.35 в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Рабате, но тогда заняла только 3 место.

Геращенко заняла второе место в прыжках в высоту. Ей удалось преодолеть высоту 1,90 м. Победительницей стала россиянка Мария Ласицкене, взявшая высоту 1,94 м. Лучшим результатом Геращенко в этом сезона был 1,99 м на турнире в Германии.

Ранее сообщалось, что украинский легкоатлет Богдан Бондаренко стал победителем этапа Бриллиантовой лиги.