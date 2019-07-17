В сети высмеяли скандальных российских футболистов, которые оказались в тюрьме: видео

Скандальные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают наказание в исправительной колонии в Белгородской области (Россия), сыграли в футбол с другими заключенными.

Как сообщает российская пресса, до перевода в камеры игроков обрили наголо.

В футбол скандальные спортсмены сыграли прямо на территории исправительной колонии, где имеется футбольная "коробка".

В сети уже опубликовали кадры с игрой Мамаева и Кокорина в колонии, наложив на них ироничную озвучку.

8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, устроили две драки в центре Москвы. Все четверо получили реальные тюремные сроки.

Кокорин и Мамаев играют в футбол в колонии. Видео - телеграм канал мэш pic.twitter.com/aNMb767TQA — СЭ (@jx59prdQNR4d32b) 17 июля 2019 г.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист анонсировал встречу с российским клубом.