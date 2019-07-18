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Европейский топ-клуб потратил на покупку 19-летнего игрока сумасшедшую сумму

четверг, 18 июля 2019, 13:39
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Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о подписании защитника амстердамского "Аякса" Матейса де Лигта.

С нидерландским футболистом чемпион Италии подписал контракт сроком на пять лет - до конца сезона-2023/24. Трансфер 19-летнего игрока обошелся "старой синьоре" в 75 миллионов евро. При этом эта сумма вполне может вырасти до 85,5 миллиона евро за счет всевозможных бонусов.

Сам де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником во всем итальянском чемпионате. Его зарплата в туринском клубе будет составлять 12 миллионов евро в год.

Отметим, что на де Лигта также претендовали "Барселона" и "ПСЖ".

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный украинский футболист резко ответил на слухи о переезде в Россию.

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