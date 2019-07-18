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Украинская фехтовальщица драматично упустила шанс выйти в финал чемпионата мира

четверг, 18 июля 2019, 22:30
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Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая в полуфинальном поединке чемпионата мира проиграла китаянке Лин Шень и не сумела пробиться в финал.

Кривицкая длительное время вела в счете, имея преимущество в 2-3 очка, но Шень сумела сравнять счет. В итоге основное время поединка завершилось вничью. В дополнительное время удача сопутствовала китайской спортсменке, которая совершила решающий укол и одержала победу - 15:14.

Ранее Кривицкая одержала победу над румынкой Анной-Марией Попеску и кореянкой Кхан Юн Ми.

В итоге украинка завоевала бронзовую медаль.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что легендарная украинская фехтовальщица выиграла золото чемпионата Европы.

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