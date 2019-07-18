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В бразильском футболе случилось непостижимое уму явление: видео

четверг, 18 июля 2019, 16:32
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Во время матча 10-го тура чемпионата Бразилии между "Шапекоэнсе" и "Атлетико Минейро" произошел неподдающийся логическому объяснению эпизод.

После одного из игровых моментов хозяева поля заработали право на исполнение углового удара. После выполненной подачи со стандарта футболистом "Шапекоэнсе" мяч странным образом изменил свою траекторию. Соответствующий момент был зафиксирован операторами:

Напомним, "Шапекоэнсе" стал известен всему миру после печальной трагедией, которая случилась осенью 2016 года. Почти три года назад, 28 ноября, самолёт с бразильской командой потерпел крушение на пути в Колумбию. В катастрофе погиб 71 человек из 77, находящихся на борту.

Ранее "Апостроф" сообщал, что европейский топ-клуб потратил на покупку 19-летнего игрока сумасшедшую сумму.

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