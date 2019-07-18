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Засиделся у власти: российский топ-спортсмен громко раскритиковал Путина

четверг, 18 июля 2019, 23:21
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Российский хоккеист Артемий Панарин подверг резкой критике президента России Владимира Путина.

Об этом Панарин рассказал в интервью YouTube-каналу "Всему Головин".

"Думаю, он уже не понимает, где – хорошо, где – плохо. Мне кажется, ему уже психологически не просто трезво оценивать ситуацию, потому что есть много людей, которые говорят ему разные вещи и подводят его к правильным решениям.

Если все будут ходить и говорить 20 лет, какой ты молодец и все правильно делаешь, ты что, думаешь, будешь видеть свои ошибки? Как ты будешь их видеть?

Путин засиделся у власти. Мне не нравится беззаконие. Он лет 20 уже у власти? В законе мы особо не выросли. Футболистов только бедных наказали, показали, как могут. Еще претензия – он долго сидит, никому не дает", - сказал Панарин.

Также хоккеист сравнил нынешние времена с 90-ми годами прошлого века.

"Сейчас все точно так же. Доходы растут? Ха-ха-ха. Ну да, растут. И цены растут тоже, но по-разному с доходами. Изменений мало, почти их нет. У людей нет работы. Не за что зацепиться", - добавил спортсмен.

27-летний Панарин в данный момент живет в США и выступает за клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс". Ранее играл за "Витязь", "Ак Барс", СКА, "Чикаго Блэкхокс" и "Коламбус Блю Джекетс". В составе сборной России становился серебряным призером чемпионата мира-2015, а также бронзовым призером ЧМ-2016 и 2017.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Путин намекнул Зеленскому на переговоры с главарями так называемых ДНР-ЛНР.

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