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Зеленский посетил тренировку Ломаченко: опубликовано фото
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Зеленский посетил тренировку Ломаченко: опубликовано фото

четверг, 18 июля 2019, 14:50
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировочный лагерь украинского чемпиона Василия Ломаченко.

В настоящее время чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO готовится на базе в Конча-Заспе к своему следующему бою. Во время этой подготовки в его тренировочный лагерь и приехал глава государства.

Во время встречи президент поблагодарил боксера и его команду за их труд, который прославляет Украину, и пожелал Ломаченко удачи в бою против британца Люка Кэмпбелла.

Напомним, следующий бой наш чемпион проведет 31 августа в Лондоне. На кону в поединке помимо поясов, которыми владеет украинец, также будет стоять титул WBC.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны дата и время мегабоя Гвоздика и непобежденного россиянина.

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