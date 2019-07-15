Ломаченко взбудоражил Сеть роликом со своим "братом": видео

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко взбудоражил Instagram опубликованным роликом, в котором представил своего "родного брата" Павла.

Однако вместо обычного человека в видео был показан манекен инопланетянина. Сам боксер, представляя своего "брата", сказал: "Всем привет! Хотел бы познакомить вас со своим братом. Вы, наверное, даже и не знали, что у меня есть родной брат. Так вот, наконец-то он объявился. И мы с ним спустя 30 лет встретились. Итак, знакомьтесь - мой брат Павел. Паш, помаши рукой, поздоровайся с людьми. Первые шаги в боксе показывал мне именно Павел".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко и его отец удивили способом подготовки к чемпионскому бою.