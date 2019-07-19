96-летний спортсмен побил мировой рекорд в беге

96-летний американец Рой Энглерт стал новым рекордсменом в беге на пять километров в своей возрастной категории.

Об этом сообщает Runners World.

На соревнованиях в Айове Энглерт пробежал дистанцию за 42 минуты 30 секунд. Таким образом, американец улучшил мировой рекорд почти на восемь минут. Прежнее достижение принадлежало Фрэнку Левайну и составляло 50 минут 10 секунд.

Энглерт также является рекордсменом мира на дистанциях в 800, 1500 и 3000 м для людей в возрасте от 95 до 99 лет.

"Это весело. Бежать бывает скучновато, но здорово, когда финишируешь. Это очень упорный труд", - сказал спортсмен.

Эллиотт рассказал, что для поддержания формы он ежедневно пробегает несколько километров на беговой дорожке.

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