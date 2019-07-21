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Украинский легкоатлет завоевал золотую медаль чемпионата Европы: опубликовано видео

воскресенье, 21 июля 2019, 22:59
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Украинский легкоатлет Артем Коноваленко стал победителем чемпионата Европы U20, который проходит в шведском Буросе.

Коноваленко завоевал золотую медаль в тройном прыжке. В своей четвертой попытке украинец улетел на отметку в 16,50 метров и стал недосягаемым для соперников. Стоит отметить, что этот результат стал лучшим в карьере украинского спортсмена, а также лучшим в нынешнем сезоне среди европейских легкоатлетов возрастом до 20 лет.

Второе место занял представитель Беларуси Марк Мажейка (16,22), бронзовую медаль получил грек Андреас Пантацис (16,08).

Стоит отметить, что несколько дней назад золото чемпионата Европы U20 в метании молота завоевал украинский легкоатлет Михаил Кохан. Украинцу удался бросок на 84,22 м.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские легкоатлетки завоевали медали на престижном турнире в Италии.

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