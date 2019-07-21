Юный украинец удивил неимоверным трюком с бутылкой: опубликовано видео

Юный украинец удивил социальные сети опубликованным видео с трюком с бутылкой.

Мальчик по имени Володя Бобенчик присоединился к набравшему популярность челленджу BottleCapChallenge, участие в котором ранее приняли многие известные личности из мира спорта, шоу-бизнеса, кино и других сфер. По условиям челленджа, участники демонстрируют всевозможные способы открутить крышку на бутылке. Юный украинец смог сделать это с помощью теннисного мяча.

На видео показано, как мальчик набивает игровую сферу ногами, после чего бьет ею по бутылке. Мяч попал точно в крышку, которая после этого закрутилась и слетела с бутылки.

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