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Известный клуб объявил о снятии с чемпионата Украины: фото

понедельник, 22 июля 2019, 19:36
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"Арсенал-Киев" не будет принимать участие в следующем розыгрыше Первой лиги.

Об этом сообщает Sport Arena.

Клуб уже направил соответствующее письмо в Профессиональную футбольную лигу.

"Общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Арсенал" (Киев)" сообщает Вам, что сегодня 22 июля 2019 года Общими сборами участников общества принято решение снять команду ФК "Арсенал-Киев" из дальнейшего участия во Всеукраинских соревнованиях среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги сезона 2019/2020 и выйти Обществу из состава участников ОФК "Профессиональная футбольная лига Украины", - сказано в тексте письма.

Сообщается, что место "Арсенала-Киев" в Первой лиге может занять запорожский "Металлург".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" и "Мариуполь" узнали соперников в Лиге Европы.

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