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Савченко установила "рекорд" на выборах в Раду: сеть взорвалась шутками

понедельник, 22 июля 2019, 14:25
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В сети посмеялись над количеством голосов, что отдали за Надежду Савченко, которая баллотировалась как мажоритарщик на выборах в Верховную Раду в округе № 51 в Донецкой области.

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Об этом сообщают на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, Савченко набрала всего 8 голосов - это 1,20%. На данный момент в округе подсчитали 100% голосов. В округ № 51 входит часть Горловки, включая Зайцево, и часть Бахмутского района.

Отмечают, что Надежду Савченко обошел лидер общественной организации "Никто кроме нас", самовыдвиженец Александр Ковалев. Чтобы победить, ему хватило 220 голосов - 33,03%.

Его ближайший конкурент, самовыдвиженец Владимир Веселкин набрал 18,61% (124 голоса).

В сети пользователи жестоко высмеяли такой проигрыш Савченко.

Напомним, Надежда Савченко и ее сестра Вера баллотировались в мажоритарных округах в Донецкой области от "Общественно-политической платформы Надежды Савченко".

Как сообщал "Апостроф", Служба безопасности Украины не предоставила разрешение народному депутату Украины Надежде Савченко посетить территории оккупированного российскими боевиками Донбасса.

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