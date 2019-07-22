Савченко установила "рекорд" на выборах в Раду: сеть взорвалась шутками

В сети посмеялись над количеством голосов, что отдали за Надежду Савченко, которая баллотировалась как мажоритарщик на выборах в Верховную Раду в округе № 51 в Донецкой области.
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Об этом сообщают на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Так, Савченко набрала всего 8 голосов - это 1,20%. На данный момент в округе подсчитали 100% голосов. В округ № 51 входит часть Горловки, включая Зайцево, и часть Бахмутского района.
Отмечают, что Надежду Савченко обошел лидер общественной организации "Никто кроме нас", самовыдвиженец Александр Ковалев. Чтобы победить, ему хватило 220 голосов - 33,03%.
Его ближайший конкурент, самовыдвиженец Владимир Веселкин набрал 18,61% (124 голоса).
В сети пользователи жестоко высмеяли такой проигрыш Савченко.
Напомним, Надежда Савченко и ее сестра Вера баллотировались в мажоритарных округах в Донецкой области от "Общественно-политической платформы Надежды Савченко".
Как сообщал "Апостроф", Служба безопасности Украины не предоставила разрешение народному депутату Украины Надежде Савченко посетить территории оккупированного российскими боевиками Донбасса.