Бывший игрок "Динамо", выступавший в России, вернулся в Украину

"Волынь" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с бывшим футболистом киевского "Динамо" и сборной Украины Тарасом Михаликом, который последние шесть лет выступал за московский "Локомотив".

Клуб не объявил, на какой термин было подписано соглашение с 35-летним защитником.

Также было объявлено, что контракты с "Волынью" подписали еще семь игроков - вратари Владислав Леванидов, Дмитрий Харченко и Ярослав Котляров, защитник Андрей Зинь, полузащитники Андрей Стрижеус и Амбросий Чачуа, а также нападающий Виталий Пономарь.

Напомним, Михалик выступал за "Динамо" в период с 2006 по 2013 год. В составе киевлян он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. За национальную сборную Украины он сыграл 32 матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская футбольная команда отказалась от знаменитого тренера-иностранца.