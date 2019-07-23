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Бывший капитан сборной Украины перенес 20-часовую операцию

вторник, 23 июля 2019, 21:13
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Бывший призер чемпионата Европы по толканию ядра Роман Вирастюк перенес 20-часовую операцию на сердце.

Об этом сообщает iSport.ua.

По информации источника, у бывшего спортсмена, являвшегося капитаном сборной Украины по легкой атлетике, имеются серьезные проблемы со здоровьем. На днях он перенес сложную операцию, которая длилась 20 часов. Несмотря на это, его состояние остается тяжелым. Вирастюку предстоит пройти длительный процесс восстановления, который требует значительных финансовых затрат. Близкие бывшего спортсмена уже обратились за помощью к общественности.

Отметим, что в настоящее время Вирастюк работает директором Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские спортсмены стали чемпионами мира по самбо.

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