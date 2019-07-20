Российский боксер впал в кому после первого проигранного боя нокаутом

Российский боксер Максим Дадашев, выступающий в суперлегком весе, находится в критическом состоянии после первого проигранного в своей карьере боя.

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, после боя россиянин был сразу же доставлен в больницу. Там ему была сделана операция, которая длилась около двух часов. Врачи удалили Дадашеву часть черепной кости. Боксер был переведен в состояние медикаментозной комы, чтобы минимизировать риски последствий отека. Ожидается, что в таком состоянии россиянин пробудет несколько дней.

Отметим, что для Дадашева это поражение стало первым в 14 боях на профессиональном ринге.

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