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Где смотреть онлайн Будучность - Заря: расписание трансляций

среда, 24 июля 2019, 15:24
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25 июля состоится первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между черногорской "Будучность" и луганской "Зарей". Встреча состоится на стадионе "Градски" в Подгорице. Обслуживать игру будет итальянский арбитр Массимилиано Иррати.

БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

Прямую трансляцию матча "Будучность" - "Заря" можно будет посмотреть на телеканале "УНИАН".

Между собой будущие соперники еще ни разу в своей истории не встречались.

БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в минувшем сезоне "Заря" заняла пятое место в чемпионате Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Месси понес наказание за неподобающие слова в адрес футбольных чиновников.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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