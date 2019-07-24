Месси понес наказание за неподобающие слова в адрес футбольных чиновников

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси понес наказание за свои критические замечания в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Об этом сообщает AS.

По информации источника, футболиста оштрафовали на сумму в 1500 долларов и дисквалифицировали на одну игру. Таким образом, 32-летний нападающий пропустит первый матч сборной Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Напомним, после матча за третье место Кубка Америки Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и заявил, что на турнире было все подстроено для победы сборной Бразилии. Однако позже футболист принес свои извинения организации.

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