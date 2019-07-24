RU  UA  EN

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Спорт

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

24 июля

14:56
Дженнифер Лопес - 50: бойфренд звезды поздравил певицу трогательным видео
14:36
Азовская креветочка - сочная конфеточка: сети взорвало видео с пляжа на украинском курорте
14:35
​Известный диссидент указал на "криминальную" черту Зеленского
14:30
Под Днепром компания молодежи попала в смертельное ДТП: фото, видео и свежие подробности
14:25
В Украине ввели новые цены на "золотые" номера для авто
14:24
Боевики ЛНР передали Украине 64 человек: опубликованы фото и видео
14:03
​Еще же целый август впереди: житель Крыма показал свежие фото известного курорта
14:00
Увольнение главы КГГА: у Кличко и Зеленского сделали заявление
13:37
В Крыму скандал из-за избиения толпой туриста: опубликовано видео расправы
13:37
Месси понес наказание за неподобающие слова в адрес футбольных чиновников
13:32
Бывший военный пытался устроить взрыв в центре Фастова: опубликованы фото
13:30
​"АрселорМиттал" заявляет о миллиардных убытках из-за действий СБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Месси понес наказание за неподобающие слова в адрес футбольных чиновников

среда, 24 июля 2019, 13:37
переглянути новину українською

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси понес наказание за свои критические замечания в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Об этом сообщает AS.

По информации источника, футболиста оштрафовали на сумму в 1500 долларов и дисквалифицировали на одну игру. Таким образом, 32-летний нападающий пропустит первый матч сборной Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Напомним, после матча за третье место Кубка Америки Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и заявил, что на турнире было все подстроено для победы сборной Бразилии. Однако позже футболист принес свои извинения организации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" победил "Арсенал" в сверхволевом матче кубка чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Будучность Подгорица - Заря: онлайн видео трансляция матча Лиги Европы

Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: