Скандал с велочемпионкой: горе-чиновник потребовал наказать Соловей по-российски

Президент Федерации велосипедного спорта Украины (ФВСУ) Александр Башенко предпринял новую попытку исключить из сборной страны чемпионку Европейских игр Анну Соловей.

Так, на странице ФВСУ в Facebook появилось сообщение, подписанное от имени Башенко, со следующим содержанием: "Уважаемые члены Федерации! Позвольте ознакомить Вас с мировой практикой воспитания спортсменов, которым безразличны интересы собственной страны, а интересует только собственный кошелек...

Настаиваю на принятии дирекцией ФВСУ решения об исключении из состава сборных команд Украины спортсменки Соловей А., учитывая неспортивное поведение и поношения интересов государства и велосипедного спорта".

К посту Башенко приложил фото с отчислением из футбольной сборной России на Евро-2004 за критику тренерского штаба футболиста Александра Мостового.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион прокомментировал предстоящий поединок с россиянином.