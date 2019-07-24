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Скандал с велочемпионкой: горе-чиновник потребовал наказать Соловей по-российски

среда, 24 июля 2019, 09:43
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Президент Федерации велосипедного спорта Украины (ФВСУ) Александр Башенко предпринял новую попытку исключить из сборной страны чемпионку Европейских игр Анну Соловей.

Так, на странице ФВСУ в Facebook появилось сообщение, подписанное от имени Башенко, со следующим содержанием: "Уважаемые члены Федерации! Позвольте ознакомить Вас с мировой практикой воспитания спортсменов, которым безразличны интересы собственной страны, а интересует только собственный кошелек...

Настаиваю на принятии дирекцией ФВСУ решения об исключении из состава сборных команд Украины спортсменки Соловей А., учитывая неспортивное поведение и поношения интересов государства и велосипедного спорта".

К посту Башенко приложил фото с отчислением из футбольной сборной России на Евро-2004 за критику тренерского штаба футболиста Александра Мостового.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион прокомментировал предстоящий поединок с россиянином.

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