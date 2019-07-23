Суперкрутой бой: украинский чемпион прокомментировал предстоящий поединок с россиянином

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал предстоящий бой с россиянином Артуром Бетербиевым, который владеет поясом чемпиона мира по версии IBF.

"С Бетербиевым мне предстоит провести самый тяжелый бой в моей жизни. Это суперкрутой поединок. Пограничные чувства. И классно, и понимаешь, с чем тебе предстоит встретиться. Но сегодня пришло время это сделать. Сейчас я на пике, Артур на пике, почему бы нам не выявить сильнейшего.

О бое узнал три дня назад, о возможности боя узнал неделю назад. Сейчас в Украине, 29 июля вылетаю в США. Немного времени займет адаптация, потом начнем подготовку к бою. У нас с тренером будет около 2,5 месяца на подготовку", - сказал Гвоздик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец может сразиться с самым богатым боксером мира.