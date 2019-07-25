"Динамо" понесло серьезнейшую потерю перед игрой с "Шахтером"

В четверг, 25 июля, стало окончательно известно, что лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков не сможет сыграть в матче за Суперкубок Украины с "Шахтером".

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

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По информации источника, 21-летний футболист не сможет сыграть в ближайшее воскресенье из-за травмы. Футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе, однако принять участие в играх он будет готов только к старту чемпионата Украины.

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Отметим, что также в матче за Суперкубок Украины "Динамо" не помогут Миккель Дуэлунд, Александр Андриевский и Фран Соль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч "Шахтера" и "Динамо" обслужит скандальный арбитр из Днепра.