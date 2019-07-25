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Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций

четверг, 25 июля 2019, 10:29
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В воскресенье, 28 июля, состоится матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Встреча пройдет на стадионе "Черноморец" в Одессе.

ШАХТЕР - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:00.

Прямую трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо" можно будет посмотреть на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1".

Между собой за время независимости Украины будущие соперники встречались 90 раз. Небольшое преимущество в личных встречах удерживают "горняки" - на их счету 33 победы. Киевляне выиграли 31 игру, еще 26 матчей завершились вничью.

ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший игрок "Динамо", выступавший в России, вернулся в Украину.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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