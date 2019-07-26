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Жены экс-игроков "Динамо" восхитили сеть эротичным боксерским поединком: опубликовано видео

пятница, 26 июля 2019, 14:15
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Ирина Морозюк и Анна Мандзюк, жены бывших футболистов киевского "Динамо" Николая Морозюка и Виталия Мандзюка, провели боксерский поединок с неожиданной концовкой.

Видео опубликовано в Instagram Ирины Морозюк.

"Cпарринг с Antik и самый мощный удар в лицо", - написала Ирина.

Девушки надели боксерские перчатки и приготовились к поединку, но неожиданно прервали его эффектным поцелуем.

Поступок Ирины и Анны впечатлил подписчиков Instagram.

"Вы крутые !!!", "Девочки, вы молодцы!!!", "Это нокаут для подписчиков", "Как то слабо, ну что это за "чмаф" и все? Тренировки и еще раз тренировки....а если соперник сильнее попадётся? Что тогда, а в аптеку ночью нужно, а?", "Очень круто", "На огород обоих посапать грядки а то бесятся от безделия тунеядки!" - пишут пользователи.

31-летний Морозюк является воспитанником "Динамо". В январе этого года он перешел в "Ризеспор" на правах аренды, а летом подписал с клубом полноценный контракт. В составе турецкого клуба он провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также Морозюк выступал за "Днепр", "Оболонь", "Кривбасс" и донецкий "Металлург". За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил один гол. Двукратный чемпион Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины.

33-летний Мандзюк уже завершил карьеру. За "Динамо" он выступал с 2004 по 2009 годы. Также играл за "Арсенал" и "Днепр". За сборную Украины сыграл 24 матча и забил 1 гол. Чемпион Украины-2008/09.

Ранее "Апостроф" сообщал, что жена экс-капитана "Динамо" феерично поучаствовала во всемирном флешмобе.

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