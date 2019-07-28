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"Динамо" завоевало Суперкубок в фантастическом матче с "Шахтером": видеообзор

воскресенье, 28 июля 2019, 22:56
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Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины и стало обладателем трофея.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Первый тайм прошел с ощутимым преимуществом "Шахтера", который нанес девять ударов по воротам против одного у соперника. В начале встречи счет мог открыть Марлос, но Бойко отбил мяч, который летел в верхний угол. В середине тайма прекрасный шанс забить имел Вербич, но его удар с 10 метров пришелся в защитника. Вскоре Тайсон должен был забивать, но бразилец с близкого расстояния пробил в голкипера "Динамо". Перед самым свистком на перерыв "Шахтер" открыл счет. После подачи с углового мяч отскочил к Патрику, который ударом с 15 метров поразил ворота.

В середине второго тайма арбитр мог назначить пенальти в ворота "Шахтера". Гармаш упал в штрафной "горняков" после контакта со Степаненко, но свисток арбитра промолчал. На 71-й минуте Марлос мог увеличить разрыв в счете, но из выгодной позиции пробил мимо ворот. Решающей стала последняя 10-минутка. На 80-й минуте Бурда сравнял счет, точно пробив головой после подачи с углового. А еще через три минуты Гармаш получил мяч в штрафной и в падении пробил в угол ворот "Шахтера".

ДИНАМО - ШАХТЕР: ВИДЕО ГОЛОВ

"Динамо" в восьмой раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины, догнав "Шахтер" по этому показателю.

"Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк) - 2:1 (0:1)

Голы: Бурда (80), Гармаш (83) - Патрик (45+3)

"Динамо": Бойко, Миколенко, Бурда, Кендзера, Кадар, Гармаш (Сидорчук, 84), Караваев (де Пена, 68), Вербич (Цитаишвили, 73), Шепелев, Буяльский, Беседин.

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Кривцов, Исмаили, Болбат, Алан Патрик, Степаненко, Марлос, Соломон (Тете, 66), Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Хочолава (29), Буяльский (45), Кадар (72).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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