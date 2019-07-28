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Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины

Шахтер и Динамо разыграют первый трофей сезона

воскресенье, 28 июля 2019, 10:35
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Шахтер и Динамо разыграют первый трофей сезона

28 июля в матче за Суперкубок Украины сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Встреча состоится в Одессе на стадионе "Черноморец".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Начало встречи в 21:00.

"Динамо" и "Шахтер" являются единственными победителями Суперкубка Украины в истории турнира. Донецкий клуб становился обладателем трофея восемь раз, динамовцы выигрывали Суперкубок семь раз. "Динамо" и "Шахтер" разыграют Суперкубок в очном поединке в 12-й раз. Ранее динамовцы шесть раз обыгрывали "горняков" в матче за трофей и потерпели пять поражений.

ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Динамо" является рекордсменом Украины по числу чемпионских титулов - 15. "Шахтер" занимает второе место, выиграв чемпионат Украины 12 раз. При этом в Кубке Украины лидерством владеет "Шахтер", который выиграл трофей 13 раз. У "Динамо" 11 титулов обладателя Кубка Украины.

В прошлом сезоне киевляне и донетчане провели между собой шесть матчей во всех турнирах. В чемпионате клубы обменялись победами и дважды сыграли вничью. В Суперкубке сильнее оказалось "Динамо" (1:0), а в Кубке Украины дальше прошел "Шахтер", одержав победу по пенальти.

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