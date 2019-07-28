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Шахтер - Динамо: видео голов

воскресенье, 28 июля 2019, 23:35
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В матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" выиграло у донецкого "Шахтера" со счетом 2:1 и в восьмой раз в своей истории стало обладателем трофея.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

В концовке первого тайма счет открыл полузащитник "Шахтера" Алан Патрик. После подачи с углового мяч отскочил к бразильцу, который из пределов штрафной переправил его в сетку. "Динамо" отыгралось на 80-й минуте, после подачи с углового Никита Бурда точно пробил головой. На 83-й минуте победу динамовцам принес Дениса Гармаш, который ударом в дальний угол заставил капитулировать голкипера "горняков".

ДИНАМО - ШАХТЕР: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

"Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк) - 2:1 (0:1)
Голы: Бурда (80), Гармаш (83) - Патрик (45+3)

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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